Bundesliga im Liveticker: Borussia Dortmund trifft auf Borussia Mönchengladbach

Immerhin 10.000 Menschen sind beim Topspiel zum Liga-Start in Dortmund dabei – mehr als in allen anderen Bundesliga-Arenen. Die Partie zwischen dem BVB und Borussia Mönchengladbach ist der erste Höhepunkt der neuen Saison. Verfolgt das Spiel am Samstagabend im SPORTBUZZER-Liveticker.