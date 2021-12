Eintracht Frankfurt trifft im Bundesliga-Gastspiel bei Borussia Mönchengladbach am Mittwochabend (18.30 Uhr, Sky) erstmals wieder auf seinen Ex-Trainer Adi Hütter. Der Österreicher hatte die Hessen im Sommer nach drei erfolgreichen Jahren verlassen, befindet sich derzeit mit der Borussia aber in einer sportlichen Krise. Eintracht-Trainer Oliver Glasner warnt dennoch vor dem Gegner, den er zu den spielstärksten in der Liga rechnet.

Weitere vier Spiele stehen am späteren Mittwochabend (20.30 Uhr, Sky) auf dem Programm: Borussia Dortmund empfängt Greuther Fürth, Union Berlin trifft auf den SC Freiburg, Bayer Leverkusen spielt gegen die TSG Hoffenheim und RB Leipzig gastiert in Hoffenheim. Vor der kurzen Winterpause steht am Wochenende dann noch der 17. und letzte Hinrunden-Spieltag an.