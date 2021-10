Jetzt bloß kein Bayern-Bezwinger-Fluch! Borussia Mönchengladbach steht vor der kniffligen Aufgabe, nach der magischen Pokal-Nacht den Fokus wieder auf den Liga-Alltag zu finden. Nach dem grandiosen 5:0 am Mittwoch gegen den FC Bayern München heißt die Pflicht am Sonntag (17.30 Uhr, DAZN) VfL Bochum. "Wir wollen dieses Spiel gewinnen, wir können dieses Spiel gewinnen und ich würde fast sagen, wir müssen auch", sagte Trainer Adi Hütter am Freitag. "Wir müssen diesen Schwung jetzt einfach mitnehmen."

Anzeige