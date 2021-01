Bundesliga im Liveticker: Borussia Mönchengladbach trifft auf Werder Bremen

Vor nicht ganz zehn Jahren befand sich Borussia Mönchengladbach in einer ähnlichen Situation wie Werder Bremen aktuell. Die Elf vom Niederrhein hatte sich erst in der Relegation vor dem Abstieg gerettet, die Zukunft des Traditionsklubs schien ungewiss. Doch dank kluger Personalentscheidungen schaffte die Borussia bereits in der folgenden Spielzeit den Sprung in den Europapokal, wo die Gladbacher inzwischen wieder Stammgast sind.

Anzeige

Von einer solchen Entwicklung sind sie in Bremen noch weit entfernt. Und doch sehen die Verantwortlichen die Borussia auch ein bisschen als Vorbild an. "Wir haben immer betont, dass sie in Gladbach in den vergangenen Jahren tolle Arbeit geleistet haben. Sie haben sich als Verein toll entwickelt", sagte Bremens Sport-Geschäftsführer Frank Baumann vor dem Duell in Gladbach am Dienstag (18.30 Uhr/Sky).