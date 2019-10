Bundesliga im Liveticker: Borussia Mönchengladbach trifft auf Eintracht Frankfurt

Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt können einen großen Sprung in der Tabelle machen (18 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!). Dem Team von Marco Rose winkt erneut der Spitzenplatz in der Bundesliga. Die Adler könnten sogar Platz zwei übernehmen. "Ich erwarte ein sehr intensives Spiel. Die Eintracht pflegt einen Spielstil, der mir sehr gefällt. Ich habe in der letzten Saison sehr gerne ihre Spiele verfolgt, weil immer etwas los war", sagt Rose.