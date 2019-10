Bundesliga im Liveticker: Borussia Mönchengladbach kämpft gegen den FC Augsburg um die Tabellenführung

Borussia Mönchengladbachh kann mit einem Siegen gegen den FC Augsburg die Tabellenführung übernehmen - doch die Gäste wollen sich für ihr zuletzt schwaches Auftreten rehabilitieren. Das deprimierende 0:3 gegen Leverkusen soll das Team vor der nächsten Aufgabe gegen ein Europacup-Team nicht lähmen. Vielmehr hofft Trainer Martin Schmidt im Gastspiel in Mönchengladbach am Sonntag (13.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) auf eine Reaktion seiner Schützlinge. "Die Positivität ist zurück, jeder will", berichtete der Schweizer vor dem 7. Spieltag in der Bundesliga. Als Außenseiter wollen die Schwaben überraschen und mit einem Erfolg in die Länderspielpause gehen - eine Niederlage könnte indes den Absturz in die Abstiegszone zur Folge haben.