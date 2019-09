Bundesliga im Liveticker: Borussia Mönchengladbach trifft auf Fortuna Düsseldorf

Eigentlich kann es für Borussia Mönchengladbach zur Wiedergutmachung keinen besseren Gegner geben. Gegen Fortuna Düsseldorf steht die Borussia beim eigenen Anhang ohnehin noch in der Schuld. Entsprechend schnell hakte Trainer Marco Rose den Europa-Schock gegen den österreichischen Provinzklub Wolfsberger AC ab. „Wir haben uns neu ausgerichtet und wissen alle, dass wir anders auftreten wollen“, sagte Rose nach einer „relativ langen Nacht“ im Hinblick auf das Nachbarschaftsduell am Sonntag gegen die Fortuna (15.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!).

„Das Spiel gestern wird unseren Ansprüchen nicht gerecht. Allein deshalb sollten wir da schon ein Derby draus machen. Egal, ob gegen Buxtehude oder Düsseldorf“, forderte Rose nun für das in Gladbach gerne als Nicht-Derby verschmähte Duell gegen die Fortuna, die der Borussia vor einem halben Jahr beim 1:3 eine ähnliche Schmach zufügte wie der WAC.