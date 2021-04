Bundesliga im Liveticker: Borussia Mönchengladbach empfängt den SC Freiburg zum Duell um Europa

Im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (20.30 Uhr/DAZN) steht der SC also auf dem Europa-Prüfstand. Ein Punkt trennt beide Klubs in der Tabelle, mit einem weiteren Sieg würde Freiburg den Europa-Hoffnungen der Borussia also einen empfindlichen Dämpfer verpassen – und selbst einen weiteren Schritt Richtung internationaler Wettbewerb machen.