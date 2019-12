Bundesliga im Liveticker: Borussia Mönchengladbach will mit Sieg gegen den SC Freiburg zurück an die Spitze

In der Europa League ist auf den Käpt'n Verlass, jetzt soll Lars Stindl auch in der Bundesliga wieder zu seiner alten Treffsicherheit finden. "Ich habe das Gefühl, er ist wieder richtig gut drauf und steht voll im Saft. Er hat in Graz ein gutes Spiel gemacht", befand Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose vor dem Top-Duell mit dem SC Freiburg am Sonntag (15.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!).