Bundesliga im Liveticker: Borussia Mönchengladbach trifft auf Werder Bremen

Das Gladbacher Europa-League-Spiel gegen AS Rom verfolgte Florian Kohfeldt am Donnerstagabend in einer Mischung aus Fußball-Fan und Trainer. "In erster Linie war da Freude über das späte Siegtor der Borussia", sagte Werder Bremens Coach am Freitag. "Es war eine gute Woche für den deutschen Fußball mit vier Siegen in der Champions League und dem Gladbacher Erfolg. Das lässt das Gerede verstummen, der deutsche Fußball sei nicht mehr konkurrenzfähig."