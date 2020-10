Bundesliga im Liveticker mit Borussia Dortmund, TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen

Nach der Bundesliga-Pleite beim FC Augsburg und der Supercup-Niederlage gegen den FC Bayern unter der Woche muss Borussia Dortmund schon am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder ran. Zu Gast im Signal Iduna Park ist der SC Freiburg. "Wir haben in München gut gespielt und nehmen viele positiven Sachen mit" , sagte BVB-Trainer Lucien Favre vor der Partie.

Eintracht Frankfurt könnte im Topspiel gegen Tabellenführer TSG 1899 Hoffenheim selbst an die Tabellenspitze springen - erstmals in der Amtszeit von Adi Hütter. "Ich freue mich, dass wir dabei sind und die Möglichkeit haben, Tabellenführer zu werden. So schnell geht der Fußball", sagte der Österreicher. Das Treffen mit Bayern-Besieger Hoffenheim wird auch zu einem Duell der starken Offensivreihen. Die TSG bietet in Andrej Kramaric und Munas Dabbur zwei Top-Stürmer auf. Bei der SGE stehen André Silva und Bas Dost auf dem Feld.