Bundesliga im Liveticker: Eintracht Frankfurt trifft auf Borussia Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt empfängt am Samstagabend in der Bundesliga Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr). Für die Hessen ist es bereits das zweite Geisterspiel in dieser Saison, schon das Europa-League-Hinspiel gegen den FC Basel (0:3) im März war wegen der Pandemie ohne Publikum ausgetragen worden.