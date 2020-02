Bundesliga im Liveticker: Eintracht Frankfurt trifft auf den FC Augsburg

Eintracht Frankfurt will auch im vierten Bundesliga-Spiel 2020 an diesem Freitag (20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) gegen den FC Augsburg weiter ungeschlagen bleiben. Bisher haben die Hessen aus den drei Liga-Partien nach der Winterpause sieben Punkte geholt. Mit einem weiteren Erfolg würde die Eintracht am Tabellenzehnten aus Augsburg vorbeiziehen.