Bundesliga im Liveticker: Eintracht Frankfurt trifft auf Schalke 04

Eintracht Frankfurt will in der eigenen Arena im Bundesligaspiel gegen den FC Schalke 04 am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) wieder in die Erfolgsspur zurückkehren und die minimale Hoffnung auf den Europacup-Qualifikationsplatz erhalten. Die Hessen hatten keines der vergangenen vier Heimspiele gewonnen, dafür aber zuletzt eine Serie von drei Auswärtssiegen geschafft.