Bundesliga im Liveticker: Eintracht Frankfurt empfängt Fortuna Düsseldorf

Eintracht Frankfurts Neuzugang Bas Dost wird im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf sein Comeback in der Bundesliga feiern (18 Uhr/ So könnt ihr das Spiel live sehen! ). "Bas ist für Sonntag ein Thema", sagte Eintracht-Trainer Adi Hütter, der einen Wunsch für die Partie hat: "Wir wollen die Woche unbedingt mit einem Sieg versüßen."

Das herbe 1:7 aus der Vorsaison in Frankfurt versucht Fortuna-Coach Friedhelm Funkel aus dem Gedächtnis seiner Spieler zu streichen. "Das wird ein ganz anderes Spiel. Was interessiert uns das Spiel von vor einem Jahr", meinte Funkel und fügte hinzu: "Was soll ich dazu sagen? Solche Spiele kommen alle Jubeljahre vor. Individuell und als Mannschaft hatten wir da einen rabenschwarzen Tag."