Nach dem Fußball-Fest in der Europa League gegen den FC Barcelona ist Eintracht Frankfurt in der Bundesliga gegen den SC Freiburg gefordert. Die Hessen kämpfen um den Anschluss an die internationalen Plätze. "Wir werden bereit sein für dieses Spiel", versprach Eintracht-Trainer Oliver Glasner vor der Heimpartie am Sonntag (17.30 Uhr, DAZN). Personell kann der 47 Jahre alte Coach aus dem Vollen schöpfen. Alle Spieler hätten die kräftezehrenden 90 Minuten beim 1:1 gegen Barcelona ohne ernste Blessuren überstanden. Am Donnerstag geht es ins Viertelfinal-Rückspiel beim spanischen Giganten.

Freiburg-Trainer Christian Streich peilt mit seinem Team indes einen Erfolg im Rennen um die Europapokal-Ränge ein: "Ich hoffe sehr, dass wir Sonntag so viel Energie und Genauigkeit im Spiel haben, dass wir es Frankfurt richtig schwer machen", sagte er. Der 56-Jährige glaubt nicht, dass der Fokus bei der Eintracht nach dem 1:1 vom Donnerstag nur auf das Europa-League-Rückspiel bei Barca gerichtet ist. "Das wäre bei uns auch nicht so", sagte Streich. Man müsse sich nur die Tabelle anschauen. "Wenn sie gegen uns gewinnen, sind sie voll dabei um den Europapokal, sonst wird’s schwierig, es geht also um extrem viel."