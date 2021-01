Bundesliga im Liveticker: Eintracht Frankfurt trifft auf Schlusslicht Schalke 04

Das Bundesliga-Duell mit dem FC Schalke 04 wird für Eintracht Frankfurts Kapitän David Abraham zu einem Abschiedsspiel. Der 34 Jahre alte Abwehrspieler absolviert am Sonntag (18 Uhr/Sky) seine letzte Partie als Profi und verabschiedet sich danach in seine Heimat Argentinien.

Anzeige

Die Eintracht hat die vergangenen drei Bundesliga-Spiele gewonnen und könnte mit einem weiteren Sieg an die internationalen Ränge heranrücken. Mit dem Ende der Negativ-Serie nach 30 Spielen ohne Sieg hat sich die Stimmung beim FC Schalke 04 merklich aufgehellt. Das 4:0 gegen Hoffenheim macht vor der Partie am Sonntag in Frankfurt Mut für eine am Ende erfolgreiche Aufholjagd.