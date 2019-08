Bundesliga im Liveticker: Eintracht Frankfurt trifft auf die TSG Hoffenheim

Offensiv spielen, defensiv sprechen: Im Unterschied zu seinem Vorgänger Julian Nagelsmann hat sich Hoffenheims neuer Trainer Alfred Schreuder kurz vor seinem Bundesliga-Debüt als Cheftrainer weder zu einer Kampfansage an die Konkurrenz noch zur Ausgabe eines konkreten Saisonziels bewegen lassen. Während der zu RB Leipzig gewechselte Nagelsmann jederzeit für einen flotten Spruch zu haben ist, gab sich Schreuder zwei Tage vor dem Bundesligastart bei Eintracht Frankfurt am Sonntag (15.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) weiterhin eher spröde.

"Wir wollen immer versuchen, den Gegner zu dominieren", sagte er am Freitag lediglich. Taktisch werde sich bei der TSG 1899 Hoffenheim im Vergleich zur Herangehensweise von Nagelsmann, dessen Co-Trainer Schreuder früher einmal war, nicht viel ändern. Auch künftig trete die TSG in der Defensive mit Dreier- und Fünferkette auf. "Wir wollen ein gutes Spiel gegen Hoffenheim machen. Schön wäre ein Sieg", so Frankfurt-Trainer Adi Hütter.