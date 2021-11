Bundesligist 1. FC Union Berlin bleibt nach dem Europacupspiel bei Maccabi Haifa keine Zeit zum Verschnaufen. Drei Tage nach dem 1:0-Erfolg in Israel müssen die Berliner am Sonntag bei Eintracht Frankfurt antreten (15.30 Uhr, DAZN). "Frankfurt hatte zuletzt positive Ergebnisse. Sie sind im Moment sehr gut unterwegs. Sie wirken auf mich aktuell sehr kompakt. Es wird eine schwierige Aufgabe", sagte Union-Trainer Urs Fischer am Samstagnachmittag in Frankfurt. Dorthin waren die Berliner am Freitag direkt aus Israel geflogen.