Der FC Augsburg will seine Tor-Misere in der Bundesliga am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr, DAZN) ein wenig in Vergessenheit geraten lassen. Sturmtalent Ricarodo Pepi (19), der beim 1:3 auswärts gegen die TSG 1899 Hoffenheim eine halbe Stunde ran durfte, soll wie die Routiniers Alfred Finnbogason (32) und Florian Niederlechner (31) helfen, die Flaute der Schwaben in der Liga zu beheben. Nur vier Teams trafen seltener als der Drittletzte Augsburg

"So ungefährlich sind wir jetzt auch nicht in der Offensive. Wir haben enorme Qualität, wir zeigen sie nur zu wenig", sagte Mittelfeldmann Arne Maier am Freitag. Angesprochen auf sein noch ausstehendes erstes Tor für Augsburg lächelte der U21-Europameister: "Das wird schon zum richtigen Zeitpunkt kommen und dann wird keiner mehr drüber reden." Doch ob die Augsburger Flaute ausgerechnet gegen den Europa-Anwärter Frankfurt endet? Bei den jüngsten vier Kräftemessen glückte den Schwaben bei drei Niederlagen und einem Remis nichtmal ein Tor. "Ich glaube, dass die letzten spiele vor Weihnachten ein positiver Trend zu sehen war", sagte Trainer Markus Weinzierl.

Liveticker: FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag, 16. Januar