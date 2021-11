Julian Nagelsmann rätselt noch. Beim FC Augsburg weiß der Trainer des FC Bayern München in dieser Saison einfach nicht, was ihn in der Bundesliga erwartet. "Man kann es nicht hundertprozentig vorhersagen, was sie machen", sagte Nagelsmann zum FCA, der immer wieder mit verschiedenen Grundordnungen agiert. Auf jeden Fall rechnet Nagelsmann am Abend (20.30 Uhr, DAZN) mit tief verteidigenden Gastgebern, die nach Ballgewinnen "mit wenig Umweg Richtung gegnerisches Tor" kontern würden - und das im Höchsttempo. Kein Rätsel ist, was Nagelsmann beim bayerischen Nachbarn plant: Zum Auftakt des 12. Spieltages will der 34-Jährige die Tabellenführung von vier auf sieben Punkte erhöhen und damit Verfolger Borussia Dortmund exakt zwei Wochen vor dem direkten Duell noch mehr unter Druck setzen. Der BVB spielt am Samstag gegen den VfB Stuttgart.

Und was haben die Augsburger vor? Trainer Markus Weinzierl will mit aggressivem Fußball mit seiner Mannschaft "ein ekliger Gegner" für die am Spieltag mit dem Bus anreisenden Stars aus München sein. Und auch wenn dem FCA in 20 Liga-Duellen mit dem Rekordmeister nur zwei Siege gelungen sind, verbirgt sich etwas Aufbauendes in der Bilanz: Bei den 1:0-Erfolgen 2014 und 2015 hieß der FCA-Coach auch Weinzierl.

