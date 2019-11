Bundesliga im Liveticker: Der FC Augsburg erwartet den FC Schalke

Der FC Augsburg will nach seinen beiden jüngsten Unentschieden endlich auch wieder eine Bundesligapartie gewinnen. "Wir wollen auf Tore gehen, das ist unser Anspruch", versicherte Trainer Martin Schmidt vor dem Heimspiel am Sonntag (18 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) gegen den FC Schalke 04. Die Augsburger sind zwar Tabellenvorletzter, sammelten aber mit Unentschieden gegen den FC Bayern München und VfL Wolfsburg zuletzt Zuversicht. "Klar hat es Selbstvertrauen gegeben", sagte Schmidt.