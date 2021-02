Bundesliga im Liveticker: Augsburg will Negativserie gegen Leverkusen beenden

Der FC Augsburg will am Sonntag (13.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) in der Bundesliga endlich seine Misserfolgsserie gegen Bayer Leverkusen beenden. Die Schwaben haben in ihren 19 Bundesliga-Spielen noch keines gegen Bayer gewonnen. Bislang gab es in der Liga 6 Unentschieden und 13 Niederlagen. Die Werkself benötigt nach einer Schwächephase dringend Punkte für das Ziel Champions League.

Auf die Frage, ob es ein Vorteil für Augsburg sei, dass das Team von seinem Vorgänger Heiko Herrlich trainiert werde, der noch viele Bayer-Spieler kennt, sagte Trainer Peter Bosz: "Es ist möglich, dass das ein Vorteil ist. Obwohl ihm das im Hinspiel nicht geholfen hat." Das gewann Bayer mit 3:1.