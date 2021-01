Bundesliga im Liveticker: Der FC Augsburg trifft auf den VfB Stuttgart

Bundesligist VfB Stuttgart hofft nach zuletzt zwei Niederlagen wieder auf ein Erfolgserlebnis. Am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) ist der VfB beim FC Augsburg zu Gast. Zuletzt hatten die Schwaben beim VfL Wolfsburg und gegen RB Leipzig jeweils mit 0:1 verloren.

Augsburg will sich in der Tabelle endlich nach oben orientieren. Dafür wäre ein Sieg gegen Aufsteiger Stuttgart wichtig. Trainer Heiko Herrlich forderte von seiner Mannschaft eine Leistungssteigerung. Seine Augsburger müssten zeigen, dass sie hungrig seien. Herrlich warnte zugleich vor dem VfB, der auf der Führungsebene von einem Machtkampf zwischen Vorstandschef Thomas Hitzlsperger und Präsident Claus Vogt erschüttert wird. "Sie spielen erfrischend und frech", meinte Herrlich. Der FCA hat im April 2019 gegen den VfB seinen höchsten Bundesligasieg (6:0) gefeiert.

Zum Abschluss des 15. Spieltages hofft Arminia Bielefeld auf drei Punkte im Abstiegskampf. Der Aufsteiger tritt am Abend (18 Uhr/Sky) gegen Hertha BSC an - mit einem Sieg würden die Ostwestfalen bis auf drei Punkte an die Berliner heranrücken.