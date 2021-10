Die 50 würde Markus Weinzierl gerne endlich an diesem Wochenende knacken. Er schiebt den Jubiläumssieg in der Bundesliga als Trainer des FC Augsburg quasi auch schon seit Wochen auf. "50 Bundesligasiege für den FC Augsburg ist schon ein schönes Ziel", versicherte Weinzierl vor dem Wiedersehen mit seinem alten Verein VfB Stuttgart am Sonntag (15.30 Uhr, DAZN). Weinzierl will mit seinen Augsburgern endlich raus aus dem Keller. Nach zuletzt nur einem Punkt aus vier Spielen wird es höchste Zeit für den zweiten Saisonsieg. Der Weg zum Klassenerhalt soll schließlich nicht beschwerlicher werden, als er ohnehin schon ist.

