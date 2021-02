Bundesliga im Liveticker: Klub-Weltmeister FC Bayern gegen Arminia Bielefeld gefordert

Klub-WM, Bundesliga, Champions League: Für die Fußball-Dauerleister des FC Bayern München geht es Schlag auf Schlag weiter. Nur drei Tage nach der Rückkehr von der Vereins-WM in Katar beschließt der Spitzenreiter am Abend (20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) den 21. Spieltag der Bundesliga gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld.

Und eines will Trainer Hansi Flick eine Woche vor dem Start in die K.o.-Phase der Champions League gegen Lazio Rom nicht erleben: Die abstiegsbedrohten Ostwestfalen sollen die Allianz Arena nicht als stolze Klub-Weltmeister-Besieger verlassen. Flick erwartet vielmehr von seinem dezimierten Star-Ensemble, dass es die Strapazen der vergangenen Woche abschüttelt und Leistung abruft.