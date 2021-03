Bundesliga im Liveticker: Der FC Bayern trifft im Topspiel auf Borussia Dortmund

Im Spitzenspiel der Bundesliga empfängt der FC Bayern München den langjährigen Dauerrivalen Borussia Dortmund. Vor der Partie am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) hat der deutsche Meister bereits 13 Punkte Vorsprung auf den BVB. Vier Tage nach dem Einzug in das Pokal-Halbfinale wollen die Dortmunder (39 Punkte) allerdings auch den FC Bayern (52) ärgern.

Ein Sieg in der Allianz Arena gegen den im direkten Duell zuletzt viermal in Serie erfolgreichen Klub-Weltmeister wäre abgesehen von Punkten für die Königsklassen-Qualifikation auch fürs Prestige äußerst wertvoll. Nach zuletzt sechs deprimierenden Bundesliga-Partien in München mit null Punkten und 3:26 Toren sehnt der BVB das Ende der schwarzen Serie herbei. Im Fokus stehen beim Spiel in München die Top-Torjäger Robert Lewandowski bei den Bayern und Erling Haaland bei Dortmund.