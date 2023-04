Es ist Showtime in der Münchener Allianz Arena. Im Bundesliga-Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr, Sky) kommt es zum Gigantentreffen: Der FC Bayern München empfängt Borussia Dortmund. Die Vorzeichen sind ungewohnt – erstmals seit der Saison 2018/19 geht der BVB als Tabellenführer ins Rückrundenduell mit dem großen Rivalen aus der bayerischen Landeshauptstadt. Beim FCB hatte das schon vor dem Spiel Konsequenzen: Trainer Julian Nagelsmann musste für Thomas Tuchel Platz machen. Anzeige

So gibt Tuchel am Samstagabend nun sein Debüt gegen den alten Arbeitgeber, mit dem er 2017 DFB-Pokalsieger wurde. Direkt im ersten Spiel steht der 49-Jährige mit den Bayern unter Zugzwang: Nur mit einem Sieg würde man am BVB vorbeiziehen und hätte die elfte Meisterschaft in Serie wieder in der eigenen Hand. Und große Zeit zur Vorbereitung blieb nicht: Nach der Länderspielpause konnte der neue Trainer erst ab Donnerstag mit seiner gesamten Mannschaft trainieren.

Liveticker: FC Bayern gegen BVB am Samstag, 1. April

Bayern gegen Dortmund: Die Bilanz spricht für den FCB

Die Wochen vor dem so wichtigen Duell liefen bei beiden Klubs holprig: Bei den Münchenern dürfte das 1:2 in Leverkusen am vergangenen Spieltag mit ausschlaggebend für das Aus von Nagelsmann gewesen sein. Zuvor hatte man fünf der vorherigen sechs Pflichtspiele gewonnen, darunter die prestigeträchtigen Achtelfinals gegen Paris Saint-Germain. Der BVB legte vor der Länderspielpause ein beeindruckendes 6:1 gegen den 1. FC Köln hin. Zuvor missriet allerdings das Revierderby gegen Schalke 04 (2:2) und das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Chelsea (0:2). Grundsätzlich hat die Borussia in der Bundesliga jedoch einen Lauf: Im Jahr 2023 holte die Elf von Coach Edin Terzic 28 von 30 möglichen Punkten.

Die Bilanz in der Bundesliga spricht beim Klassiker klar für den FC Bayern: In 107 Aufeinandertreffen gewann der FC 52 Mal, der BVB nur 23 Mal. 30 Mal endete der Gipfel der beiden deutschen Fußball-Giganten Unentschieden. Noch deutlicher ist die Bilanz in den letzten Jahren: Acht Spiele lang konnte Dortmund in der Liga nicht mehr gegen den FCB gewinnen.

