Bundesliga-Gipfel im Liveticker: Der FC Bayern München trifft auf Borussia Dortmund

Hansi Flick ahnte, was kommt. Aber locken ließ sich der Interimscoach vor dem großen Zukunftsspiel des FC Bayern München gegen Borussia Dortmund nicht. Der Verlauf und auch der Ausgang des nationalen Fußball-Clásicos am Samstag (18.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) in der Allianz Arena wird die Trainerfrage beim deutschen Serienmeister noch weiter forcieren. Und darum blockte Flick am Freitag alle Reporterfragen ab.

"Das Spiel gegen Dortmund ist die Ziellinie. Da wollen wir durchgehen mit einem Sieg. Das ist das, was mich antreibt, das ist das, was die Spieler antreibt", sagte Flick. Was danach kommt, wird ausgeblendet. "Der FC Bayern wird seine Entscheidung treffen", verdeutlichte Flick. Der 54-Jährige wagte immerhin die Vorhersage eines intensiven Abends: "Die Bundesliga ist Männerfußball. Es wird ein Spiel auf hohem Niveau." Der Bayern-Coach nahm damit einen Satz auf, mit dem BVB-Sportdirektor Michael Zorc die eigenen Profis nach der "Horrorbilanz" von fünf Niederlagen mit 3:22 Toren in den letzten fünf Ligaspielen in der Allianz Arena anstachelte: "Wir müssen Männerfußball spielen! Wir müssen Kerle sein!"