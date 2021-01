Bundesliga im Liveticker: FC Bayern gegen Mainz um Manager-Rückkehrer Heidel gefordert

Der FC Bayern München will am Sonntag (18 Uhr, So könnt ihr das Spiel live sehen!) erfolgreich in das neue Jahr kommen. Der deutsche Serienmeister empfängt in der Bundesliga den abstiegsbedrohten FSV Mainz 05. "Die Mannschaft will einen guten Start ins Jahr 2021", sagte Bayern-Trainer Hansi Flick. Seine Spieler hätten nach der kurzen Weihnachtspause im Training wieder einen frischeren Eindruck gemacht, berichtete Flick.

