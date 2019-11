Bundesliga im Liveticker: Der FC Bayern München trifft auf Bayer Leverkusen

Der FC Bayern München will seine makellose Serie unter Interimstrainer Hansi Flick am Samstag (18.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) auch gegen Bayer Leverkusen fortsetzen. Der Rekordmeister peilt nach zuletzt vier Spielen unter Flick mit vier Siegen ohne Gegentor einen weiteren Erfolg gegen die Werkself an. Die Bayern wollen an der Tabellenspitze der Bundesliga den Druck auf den Rivalen aufrecht erhalten.