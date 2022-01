Keine Ausreden: Trainer Julian Nagelsmann vom FC Bayern München hat sein Team trotz aller Corona-Probleme konzentriert auf den Rückrundenstart gegen Borussia Mönchengladbach am Freitagabend (20.30 Uhr, Sat.1 und DAZN) vorbereitet. "Alles, was ich nicht beeinflussen kann, interessiert mich auch nicht", sagte der Coach der Münchener über den Corona-Ausbruch in seiner Mannschaft, der bis zuletzt eine Spielabsage drohen ließ. Von neun Corona-Fällen wie Manuel Neuer und Leroy Sané bis zu Ausfällen wie Leon Goretzka (Kniebeschwerden) - Nagelsmann ist als Improvisationskünstler gefordert. "Ich bin keiner, der rumheult", betonte Nagelsmann dennoch.

