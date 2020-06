Bundesliga im Liveticker: Der FC Bayern München trifft auf Borussia Mönchengladbach

Hansi Flick will sich nicht mit Rechnereien zu einem Meisterschaftsgewinn des FC Bayern München an diesem Wochenende auseinandersetzen. "Wir müssen erstmal das Spiel gegen Gladbach gewinnen. Es gehört für mich dazu, dass man die Sache sehr ernst nimmt und da nicht schon von irgendwelchen Feiern spricht", sagte Trainer Hansi Flick vor der Partie gegen Borussia Mönchengladbach am Samstagabend (18.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!).

"Das Spiel wird für uns schwer, weil Gladbach eine gute Mannschaft ist. Und Dortmund wird alles tun, dass sie das Spiel gewinnen, weil sie die Saison sehr gut abschließen wollen. In jedem Profi steckt das drin, so lange irgendwo eine Chance ist, wird man alles geben, um das das auch möglich zu machen", sagte Flick. Er habe sich "null" mit einer Feier beschäftigt und rechen auch "null" damit, dass der Fall an diesem Wochenende eintrete.