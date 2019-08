Bundesliga im Liveticker: Der FC Bayern München empfängt Hertha BSC

Der nächste Sieg, der nächste Titel - was sonst? Die Ziele des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München beim mit großer Vorfreude erwarteten Start der 57. Bundesliga-Saison sind die gewohnten. Seit 2013 standen die Münchner am Ende immer vorne. Und gegen Hertha BSC soll die Spielzeit am Abend (20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) auch im siebten Jahr nacheinander mit einem Heimsieg eröffnet werden.