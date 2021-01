Bundesliga im Liveticker: Schwächelnder FC Bayern trifft auf Seriensieger SC Freiburg

Beflügelt vom Vereinsrekord von fünf Siegen nacheinander will der SC Freiburg am Sonntag (15.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) auch seine Negativserie in München beenden. 20 Mal waren die Badener in der Fußball-Bundesliga bisher beim FC Bayern zu Gast, noch nie haben sie gewonnen. Neben 17 Niederlagen gab es drei Unentschieden.

