Bundesliga im Liveticker: Der FC Bayern München trifft auf den FC Schalke 04

Nur 26 Tage nach dem Champions-League-Gewinn eröffnet der FC Bayern München am Freitagabend mit einem Heimspiel gegen den FC Schalke 04 die 58. Saison der Bundesliga (20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!). Der traditionelle Auftakt mit dem deutschen Meister sollte eigentlich vor 7500 Zuschauern ausgetragen werden. Aber steigende Corona-Infektionszahlen in der bayerischen Landeshauptstadt verhindern das Ende der Geisterspiele in der Allianz Arena. Diese sollte zumindest wieder zu zehn Prozent gefüllt werden.