Bundesliga im Liveticker: Der 1. FC Köln trifft auf den SC Paderborn

In der vergangenen Saison schockte der SC Paderborn den 1. FC Köln gleich zweimal. Beim ersten Mal hieß es nach einem zweimaligen Rückstand noch 5:3 für den Außenseiter. Beim zweiten Mal zu Beginn dieses Jahres machte er aus einem 0:2 noch ein 3:2. Ähnlich forsch will der Tabellenletzte auch an diesem Sonntag (15.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) das Aufsteigerduell der Bundesliga in Köln angehen. "Wir werden attackieren und mutig nach vorne spielen", sagte Paderborns Trainer Steffen Baumgart am Freitag. "Wir wollen den 1. FC Köln unter Druck setzen und die drei Punkte holen."