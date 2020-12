Bundesliga im Liveticker: Der FC Schalke 04 will Negativserie gegen den SC Freiburg stoppen

Der SC Freiburg will seinen Aufwärtstrend in der Bundesliga mit einem weiteren Erfolg im Spiel am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) beim FC Schalke 04 bestätigen. Vier Tage nach dem 2:0 gegen Arminia Bielefeld würde ein Sieg beim Tabellenletzten in Gelsenkirchen die leichten Abstiegssorgen zumindest vorerst vertreiben. Vor dem Bielefeld-Spiel war Freiburg neun Spiele lang sieglos gewesen.

Am letzten Spieltag der vergangenen Saison hat der Sport-Club 4:0 gegen Schalke gewonnen, was für Freiburg-Trainer Christian Streich aber kein Maßstab mehr ist, weil die Vorzeichen andere gewesen seien. Für das damals noch von David Wagner trainierte Team ging es dank des Punktepolsters aus der Hinrunde um nichts mehr, außer darum, die Sieglos-Serie zu beenden.