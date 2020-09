Bundesliga im Liveticker: Der FC Schalke 04 trifft auf Werder Bremen

Schon am zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zu einem Duell zweier Krisenklubs. Der FC Schalke 04 empfängt am Samstag (18.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) Werder Bremen. Bei einer Niederlage könnte der Job von Schalke-Trainer David Wagner in Gefahr sein. Zum Saisonauftakt hatten die Gelsenkirchener 0:8 beim FC Bayern München verloren. Die Bremer unterlagen zu Hause Hertha BSC 1:4.