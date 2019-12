Bundesliga im Liveticker: Der FC Schalke trifft auf Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt will beim FC Schalke 04 punkten und die Siegos-Serie beenden. Cheftrainer Adi Hütter zeigte sich zuversichtlich, im Bundesligaspiel am Sonntag (18 Uhr) "etwas mitnehmen" zu können. In Gelsenkirchen sind die Hessen nur Außenseiter. Zumal sie in den vergangenen vier Liga-Partien dreimal verloren und nur einen Punkt gegen Hertha BSC (2:2) erkämpft haben. Nur drei Tage nach der 2:3-Niederlage in der Europa League gegen Vitoria Guimarães ist es das bereits 29. Spiel der Eintracht in dieser Saison.