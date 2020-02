Bundesliga im Liveticker: Fortuna Düsseldorf trifft im Derby auf Borussia Mönchengladbach

Nach dem verpassten Derby gegen Köln steht für Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) das nächste Nachbarschaftsduell diesmal mit Fortuna Düsseldorf an. Das Spiel hat für die Gladbacher nicht ganz die Bedeutung wie das Derby gegen den 1. FC Köln, das nun am 11. März nachgeholt wird. Doch Sportdirektor Max Eberl sagte vor dem 50. Bundesligaspiel gegen die Düsseldorfer: "Aufgrund der Nähe ist natürlich eine besondere Brisanz vorhanden. Wir wollen natürlich hier am Niederrhein die Nummer eins bleiben."

Im Hinspiel gewannen die Borussen durch zwei Tore von Marcus Thuram erst in der Schlussphase mit 2:1. Im letzten Spiel in der vergangenen Saison in der Düsseldorfer Arena unterlagen die Borussen mit 1:3 und lagen bereits nach 16 Minuten mit 0:3 zurück. Überhaupt haben sich die Gladbacher in Düsseldorf oft schwer getan: In den vergangenen 39 Jahren gelang den Fohlen nur ein Bundesliga Sieg in der Landeshauptstadt - und der liegt bereits fast 30 Jahre zurück. "Mit dem neuen Trainer hat sich die Herangehensweise der Fortuna ein Stück weit geändert. Sie werden uns hoch attackieren und schnell umschalten", sagte Trainer Marco Rose.