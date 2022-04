Flutlicht. Und erstmals seit mehr als zwei Jahren wieder volles Haus in Stuttgart. Der VfB eröffnet gegen Borussia Dortmund an diesem Freitagabend (20.30 Uhr, DAZN) den sechstletzten Spieltag der Saison. Mit Blick auf die Anzahl der Gegentore beider Klubs dürfen sich die erwarteten 60.000 Zuschauer in der ausverkauften Arena wohl auf ein Spektakel einstellen. 42 Gegentreffer kassierte der BVB an den bisherigen 28 Spieltagen schon – und das als Tabellenzweiter. Bei den Stuttgartern waren es sogar noch neun mehr. Dennoch wirkt die Lage beim VfB, der den dritten Abstieg in sechs Jahren aus der Bundesliga verhindern will, aktuell ruhiger als bei den Gästen aus dem Ruhrpott.

