Bundesliga im Liveticker: Mainz 05 empfängt den 1. FC Köln zum Kellerduell

Gleich zum Auftakt des 9. Spieltags gibt es in der Bundesliga eine ordentliche Portion Abstiegskampf. Der FSV Mainz 05 empfängt am Freitagabend (20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) Aufsteiger 1. FC Köln. Beide Teams können mit ihrer bisherigen Punktausbeute nicht zufrieden sein. Die Rheinhessen stehen mit gerade einmal sechs Zählern auf einem direkten Abstiegsplatz, Köln hat nach dem Heimsieg gegen Paderborn sieben Punkte und belegt damit vorübergehend den 15. Platz.