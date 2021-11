Bundesligist FSV Mainz 05 muss in den kommenden vier bis fünf Wochen auf Außenverteidiger Anderson Lucoqui verzichten, kann aber im eigenen Stadion auf eine starke Kulisse bauen. Der 24-Jährige hat sich nach Vereinsangaben vom Freitag eine Innenbandverletzung im linken Knie zugezogen und wird damit auch am Sonntag (17.30 Uhr, DAZN) gegen den 1. FC Köln fehlen. Dann werden in der Mainzer Arena rund 25.000 Zuschauer erwartet.