Bundesliga im Liveticker: Der FSV Mainz 05 trifft auf den FC Augsburg

Der FC Augsburg kann mit einem Sieg im Kellerduell beim FSV Mainz 05 einen riesigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich würde mit einem Dreier am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) am viertletzten Spieltag ihren Vorsprung auf Relegationsplatz 16 auf sieben Punkte erhöhen.