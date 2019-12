Bundesliga im Liveticker: Der FSV Mainz 05 erwartet Eintracht Frankfurt im Rhein-Main-Derby

Tennisbälle, Toilettenpapier, Transparente - im Kampf gegen die ungeliebten Montagsspiele in der Fußball-Bundesliga haben die Fans schon viel Einfallsreichtum bewiesen. Das wird wohl auch an diesem Montag so sein, wenn der FSV Mainz 05 den Nachbarn Eintracht Frankfurt (20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) zum brisanten Rhein-Main-Derby empfängt. Auf dem Rasen wird es von der ersten Minute an hoch hergehen. "Ein Derby ist emotional gesehen immer hochinteressant", sagte Eintracht-Trainer Adi Hütter am Sonntag.