Für Hertha BSC geht es im Abstiegskampf der Bundesliga schon wieder gegen einen direkten Kontrahenten. Im Duell mit dem VfB Stuttgart wollen die Berliner am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) den beim 1:0 gegen den FC Augsburg gezeigten Aufwärtstrend bestätigen. "Wir werden mit allen Mitteln versuchen, die Punkte hier zu behalten", sagte Trainer Felix Magath.

Punkte müssen her - für die Hertha wie für den VfB. Nach ihrem Sieg in Augsburg liegen die Berliner als 15. einen Punkt und einen Platz vor dem Konkurrenten aus dem Ländle. Mit einem Erfolg und den Spielen in Bielefeld (30. April) und gegen den FSV Mainz 05 (7. Mai) als nächste Aufgaben wäre die Situation für die Hertha plötzlich verheißungsvoll.