Bundesliga im Liveticker: Hertha BSC trifft auf Eintracht Frankfurt

Nach dem gelungenen 4:1-Erfolg beim SV Werder Bremen zum Auftakt der Bundesliga-Saison 2020/21 empfängt Hertha BSC am Freitagabend Eintracht Frankfurt im heimischen Olympiastadion und strebt den zweiten Sieg in Serie an. Verfolgt die Partie am Freitagabend im SPORTBUZZER-Liveticker.