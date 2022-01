Spitzenreiter FC Bayern München gastiert am Sonntag (17.30 Uhr, DAZN) in der Bundesliga zum Abschluss des 20. Spieltags in Berlin bei Hertha BSC. Nach dem 3:2 von Verfolger Borussia Dortmund am Samstag bei der TSG Hoffenheim führen die Bayern die Tabelle nur noch mit drei Punkten Vorsprung vor dem BVB an. Das Münchner Team um Kapitän Manuel Neuer und Torjäger Robert Lewandowski muss also im Olympiastadion vor 3.000 erlaubten Zuschauern möglichst nachlegen. "Am Ende musst du immer liefern. Dortmund spielt eine sehr gute Saison. Deshalb müssen wir immer dran bleiben", sagte Bayern-Coach Julian Nagelsmann zum Titelkampf.

