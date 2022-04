Diese kleine Aufmerksamkeit machte Felix Magath glücklich. Ein freundlicher Hertha-Mitarbeiter hatte dem Trainer den geliebten Kräutertee ungefragt auf das Pressepodium serviert. Nun stand der milde lächelnde Schleifer mit seiner selbst mitgebrachten Tasse etwas hilflos da und mochte sich denken, doppelt hält besser. Es sind die kleinen Gesten für das Wohlbefinden, die auch Magath vor dem in Berlin wie üblich ziemlich ernst genommenen Derby gegen den 1. FC Union Berlin am Samstag (18.30 Uhr, Sky) in den Mittelpunkt rückt.

